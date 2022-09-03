Gültekin Uysal: İktidar danışıklı bir dövüş planlıyor

İktidara seslenen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Danışıklı bir dövüş planlıyor, seçim öncesi muhalefeti 'vatan haini' yaftasına matuf hale getirmek, sesini kesmek ve gücünüzü pekiştirmek için Ege'nin karşı kıyısı ile 'kontrollü' bir gerilim planlıyorsanız, yemezler!" uyarısında bulundu.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren açıklamalarda bulundu.

KİM İSTER DİYE SORDU TEK TEK SIRALADI

Uysal, sosyal medya paylaşımında “Kim ister Erdoğan gitsin?” diye sordu ve ardından şunları söyledi:

*Yunanistan, Erdoğan gitsin ister mi mesela? Hayır! Ya sapını, çöpünü bertaraf ettiğimiz, sakini rahat etsin diye tampon bölgesi olmaya razı geldiğimiz Avrupa?

*Ya, asırlardır sıcak deniz hayaline, Suriye’de bu iktidarın yaptığı yanlışlarla ulaşan Rusya? Ya, yıllardır devlet hayalî kurup AKP sayesinde Suriye kuzeyinde bir devlete kavuşan PKK?

*Peki ya Körfez sermayesi? Kişisel ilişkileri nedeniyle imtiyazlar, hatta adeta kapitülasyonlar verdikleri Körfez ülkeleri? Kaşıkçı davası gibi davalarda dosyaları devrederek egemenlik haklarımızı çiğnemelerine sebep “gizli” ilişki kurdukları Suudi ailesi?

*Peki, ellerinde Erdoğan ve ailesine ait onlarca dosya ve belge ile kâh politika değiştirten kâh tutuklulukları kaldırtan, ortağı olduğumuz projelerden çıkarıp daha azına razı edecek kadar bu iktidar karşısında “eli kuvvetli” ABD?

“SAHİDEN YERLİ VE MİLLİ KİM VARSA BU İKTİDAR GİTSİN İSTER”

*Ya memleketi üretemez hale getirip, pazara çevirerek kârına kâr kattıkları küresel kapital finans sistemi? Politika faizini indirip piyasa faizinden zenginliklerine zenginlik kattıkları “faiz lobisi”?

*Ya ekonomik cehaletleri ile dövizi bu hale getirerek semirmesini sağladıkları “döviz lobisi”?

*Bunca itibarsızlığa, onurumuzun bu denli çiğnenmesine vicdanı el vermeyen, sahiden yerli ve sahiden milli kim varsa, şahsi ikbalini düşünmeyen kim varsa ister bu iktidar gitsin!

“SEÇİM ÖNCESİ MUHALEFETİ ‘VATAN HAİNİ’ YAFTASINA MATUF HALE GETİRMEYİ PLANLIYORLAR”

Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Yunanistan açıklamalarıyla ilgili konuşan Uysal, “Bir de uyarı yapalım; danışıklı bir dövüş planlıyor, seçim öncesi muhalefeti “vatan haini” yaftasına matuf hale getirmek, sesini kesmek ve gücünüzü pekiştirmek için Ege’nin karşı kıyısı ile “kontrollü” bir gerilim planlıyorsanız, yemezler!” ifadelerini kullandı.

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