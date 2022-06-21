Gültekin Uysal’dan ‘Sansür Yasası’ tepkisi: ‘Hakikat güneş gibidir; gözlerinizi kapatsanız da içine sızar’

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kamuoyunda 'Sansür Yasası' olarak nitelenen ve üç yıla kadar hapis cezası öngören kanun teklifini eleştirdi. Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmemesi için gereken mücadeleyi göstereceklerini söyleyen Uysal, "Bilin ki, milletten gerçekleri saklayarak ortadan kaldırma imkanınız yok! 'Hakikat güneş gibidir; gözlerinizi kapatsanız da içine sızar'" dedi.

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Kamuoyunda ‘Sansür Yasası’ olarak nitelenen ve ihlal edildiği takdirde üç yıla kadar hapis cezası öngören ‘Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne, Millet ittifakı ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sert tepki gösterdi.

“AKP İKTİDARI BASINA VE SOSYAL MEDYAYA ‘SUSUN’ DİYOR”

Sosyal medya hesabından kanun teklifi hakkında bir dizi paylaşımda bulunan Uysal şu ifadeleri kullandı:

* “Seçimi kaybetme korkusu yaşayan AKP iktidarı, yeni bir baskı mekanizmasını devreye sokarak, basına ve sosyal medyaya ‘susun’ diyor. Haberlerin ve atılacak tweetlerin sınırlarını ‘dezenformasyonla mücadele’ kılıfıyla kendisi belirlemek istiyor.

“GEREKEN MÜCADELEYİ VERECEĞİZ”

* Demokrat Parti olarak, basın mensuplarının ve milletimizin sansür yasasına karşı verdiği mücadelede sonuna kadar yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz. Bu yıkıcı yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndan geçmemesi için gereken mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

* Ve bilin ki Milletten gerçekleri saklayarak ortadan kaldırma imkanınız yok!”Hakikat güneş gibidir; gözlerinizi kapatsanız da içine sızar.”

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