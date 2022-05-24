Günübirlik evde kâbus! Genç kız öldü, evdeki 3 kişi gözaltında

İstanbul Esenyurt’ta bir sitedeki yer alan günübirlik kiralık evde eğlenen 4 arkadaştan 17 yaşındaki Rabia Y. henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken o sırada evde bulunan 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 2'si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti. O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Y. (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü.

Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.

Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Y.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

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