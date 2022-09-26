Güvenlik dehşetinin yaşandığı gece kulübüyle ilgili çarpıcı detay

İstanbul Ortaköy’de, 1’i kadın 3 kişinin darp edildiği gece kulübüne geçtiğimiz hafta silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. O saldırıda, eski çalıştığı gece kulübüne ziyarete giden güvenlik görevlisi Yasin Keskin hayatını kaybetti. Polisin saldırganları yakalamak için çalışmaları sürerken, iki olay arasında bağlantı olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Beşiktaş Ortaköy'deki ünlü bir gece kulübü önünde geçtiğimiz hafta çekilen görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde biri kadın 3 kişinin takım elbiseli güvenlik görevlileri tarafından sopalarla darp edildiği yer alıyordu. Sosyal medyada da gündem olan darp görüntülerinin kaydedildiği o gece kulübüne geçtiğimiz hafta silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

ÇATIŞMA YAŞANDI

İddiaya göre, perşembe gecesi, ünlü gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise kapüşonlu mont gitmiş iki saldırgan, silahla peş peşe ateş etti. Eğlence mekanının güvenlik görevlisi karşılık verince çatışma yaşandı.

Yaşanan çatışmada kurşunlardan biri Yasin Keskin'e isabet etti. Eğlence mekanının eski güvenlik görevlisi olan ve arkadaşlarını ziyarete gelen Kesin bir anda yere yığıldı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Keskin, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Cinayet masası ekipleri saldırganların uzun şarjör takılı silah kullandığını belirledi. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüphelilerle ilgili bazı bilgilere ulaşıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Polisin eğlence mekanı önünde yaşanan dayak olayı ile cinayetin bağlantısının olup olmadığını araştırdığı da belirtildi.

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