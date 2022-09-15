Güvenlik görevlisini öldüren şüphelilerin suç kayıtları kabarık çıktı

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüphelilerin suç dosyası kabarık çıktı. Şüphelilerden M.B.nin 27, Ç.K.nin de 11 ayrı suçtan kaydı olduğu açıklandı.

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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde dün saat 18.45te motosiklet kazası geçiren M.B. ve Ç.K., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada hastane personeliyle tartışmaya başlayan M.B. ve Ç.K., taşkınlığa devam edince güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, olaya müdahale etti.

M.B. ve Ç.K., arbede sırasında Tuğrul Okudanı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.B. ile Ç.K.nin suç kayıtları kabarık çıktı. Şüphelilerden M.B.nin farklı suçlardan 27, Ç.K.nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

“CANİCE ŞEHİT EDİLDİ”

Okudanın mesai arkadaşları ve bağlı olduğu sendika yetkilileri ise hastane bahçesinde bir araya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Adem Polat, “Kardeşimiz ve arkadaşımız görevi başında hastaya yardım ederken, yakınları tarafından vicdansızca ve canice şehit edilmiştir. Tuğrul kardeşimizi yakından tanıyan biri olarak şunu söyleyebilirim ki görev aşığı, yardımsever, güler yüzlü ve saygılı biri olmasına rağmen bu talihsiz olayı yaşaması bizleri derinden yaralamıştır. Sağlık sektöründe gün geçmiyor ki bir şiddet olayı yaşanmasın. Sağlıkta şiddetle mücadelemiz, sonuna kadar devam edecektir. Hepimiz ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun” dedi.

“TUĞRUL’UMUZUN SESİNİ EBEDİYEN KESTİLER”

Okudanın bağlı olduğu Özsağlık İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Temel Yazıcı, “Hastanede sessizlik çağrısı yapan güvenlik görevlisi üyemiz Okudan’ın sesini, ebediyen kestiler. Hiç acımadan, hiç tereddüt etmeden ‘Hastane ortamında bu kadar gürültü yapmayın’ diye uyardığı için araçlarından aldıkları bıçakla, gözlerini kırpmadan vahşice katlettiler. Bu vandalların sokakta ve hastanede, halkın arasında ellerini kollarını sallayarak gezmeleri, ıslah edilmeden sokağa bırakılmalarının neresi normal. Bu eli kanlı caniler, bu suç makineleri ne yaptı? Tuğrul’umuzun sesini ebediyen kestiler” ifadelerini kullandı.

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