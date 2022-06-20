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Hadımköy’de fabrika yangını

İstanbul Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Hadımköy’de fabrika yangını

Ayrıntılar geliyor….

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Atatürk Hadımköy istanbul Sanayi yangın