Hafta ortasına dikkat: Mart ayında kara kış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin haritasına ve küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre hafta ortasında tüm yurdu kar ve soğuk hava saracak. Hava sıcaklıkları hızla düşecek, İstanbul dahil yurdun birçok şehrinde kar hakim olacak.

Sozcu.com.tr

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Mart yine kapıdan baktıracak, tahminlere göre birkaç gün içinde yurdu soğuk ve karlı hava saracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.

ÖNCE YAĞMUR KENDİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Batı Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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