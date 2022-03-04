Hafta sonu kar ve yağmurla geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre cumartesi günü yurdu etkilemeye başlayacak olan yeni yağışlı hava dalgası, pazar günü kuvvetini artıracak ve yeni haftada da devam edecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna ve yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurtta kendini gösteren ve bugün etkisini kaybeden yağışlı havanın yenisi yarın Türkiye’nin batısından giriş yapacak. Cumartesi günü yurdun batısı yağışlı olacak pazar günü ise yağışlar tüm Türkiye’ye yayılacak. Yağışlı hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesi beklenirken yağışlar tüm hafta sürecek.

ÇIĞ RİSKİ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Çanakkale ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize, Artvin, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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