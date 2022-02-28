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Hakkari’de 250 kg uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram eroin, 34 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 08:51 - 28 Şubat 2022 Güncellenme:
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Hakkari’de 250 kg uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından ilçeye bağlı Akpınar köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Soylu, “Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü’nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram eroin, 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.

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