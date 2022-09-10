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Hakkari’de 513 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmaya çalışılan araçta 513 kilogram eroin ele geçirildi.

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Hakkari’de 513 kilo eroin ele geçirildi

Esendere Gümrük Kapısı’nda 513 kilogram eroin ele geçirildiğini Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Muş, Twitter’daki hesabından şu bilgileri paylaştı:

Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari Esendere Gümrük Kapısı’ndan ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirilmiştir.

Gümrük Muhafaza ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum” (DHA)

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