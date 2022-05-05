Halk, AKP’den emaneti almak için gün sayıyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaybedeceğini anladığı için seçim yapmadığını söyleyen Gürsel Tekin, “Yarın daha büyük kaybedecekler” dedi.

Hakan KAYA

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, halkın, AKP'ye verdiği emaneti almak için gün saydığını belirterek, “2023 seçimleri evini geçindiremeyenlerin seçimi olacak. 2023 seçimleri pazar yerinden çürük sebze, meyve toplayanların seçimi olacak. Sonucunu da hep birlikte göreceğiz. Bugün sandık koyulsa Erdoğan'ın kazanamayacağını Erdoğan da biliyor. O yüzden sandık bugün gelmiyor. Yarın daha büyük kaybedecekler. İşi uzattıkça AKP'nin erimesi hızlanıyor. Tek üzüldüğümüz taraf Türkiye vakit kaybediyor “ dedi.

Seçim Kanunu'ndaki değişikliğin, sandık güvenliğine yönelik çok önemli bir tehdit olduğunu, mutlaka iptal edilmesi gerektiğini de vurgulayan Tekin, şöyle devam etti: “Maç sürerken oyunun kuralını değiştirmeye çalışıyorlar. AKP'nin şunu anlaması lazım. Attıkları bu adımlar AKP'nin gücünü kaybettiği kanaatini de güçlendiriyor. Millet ‘bu yollara saptılarsa demek ki kaybedecekler' diyor. Bir insan seçim sistemini neden değiştirir? Mevcut seçim yöntemiyle kazanamayacağını bildiği için değiştirir. Peki bu değişiklik kazanmalarına yeter mi? Muhalefet olarak 200 bin sandıkta milli iradeyi korumak için çelik bir kalkan gibi durursak yetmez. Oy hırsızlığına müsaade etmezsek yetmez.”

İmamoğlu'nun görevden alınması konuşuluyor

Tekin, iktidarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almasına ilişkin ise şöyle konuştu: “AKP kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması konuşuluyor. MHP Genel İçişleri Bakanı işi gücü bırakmış her gün İmamoğlu hakkında bir açıklama yapıyor. Kayyum atayarak milli iradeyi gasp etmek için gerekçe üretmeye çalışıyorlar. Sanal bahanelerle milletin kararını değiştiremezsiniz.”