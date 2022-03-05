Halk maske kararını erken buluyor

Covid-19 salgını devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Buna göre artık açık havada maske kullanmak zorunlu değil. Kapalı ortamda ise havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart olmayacak. Ancak salgının devam ettiğine dikkat çeken vatandaşlar bu kararın erken alınan bir karar olduğunu dile getiriyor.

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Kamera: Sinan TUNÇ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 2 Mart 2022 Çarşamba gününün corona virüsü tablosuna göre son 24 saatte 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi, 180 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'deki corona vakalarında Omicron etkisi sürerken Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamaları yeniden değerlendirdi.

Önceki akşam, salgın döneminin yeni yol haritasının belirlendiği toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Koca, “1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. 2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil. 3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak. 4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek. 5. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek” kararlarını açıkladı.

Bu açıklamadan sonra sokakta yaptığımız gözlemlere göre çoğu kişi maskesini takmaya devam ediyor.

Konuştuğumuz vatandaşlar ise maske zorunluluğunun kaldırılmasının erken bir karar olduğunu belirterek, salgın bitene kadar maske takmaya devam edeceğini söylüyor.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Mecidiyeköy’de vatandaşa mikrofon uzattı, “Maske yasağı ile ilgili son kararları nasıl buluyorsunuz?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“MASKE OLMADAN SALGININ YAYILIMINI NASIL ÖNLEYECEKSİNİZ?”

Mehmet İyidoğan: “Bu mikrop bugüne kadar kaç binlerce kişiyi öldürdü. Metroda, metrobüste insanları görüyorsunuz, birbirine yapışık vaziyette yolculuk yapıyor. Eğer salgın devam ediyorsa maske olmadan nasıl önleyeceksin? Hastalık bitti diye değil de ekonomik gerekçelerle bu kararın alındığını düşünüyorum. Ama bakıyorsun hala her gün 200-300 kişi ölüyor. Onların gözünde insanların değeri yok gibi; bana öyle geliyor vatandaş olarak…”

“İKİLEMDE BIRAKILAN NOKTALAR VAR”

Gencer Furkan Işık: “İnsanların açık alanda maske kullanma düzeyinin son dönemde daha az olduğunu görmeye başlamıştık. Avrupa’da da bu tip örnekleri var bunun. O nedenle beklenen bir karardı bu. Ama ikilemde bırakılan bir nokta var. Biraz bizim yorumumuza bırakılıyor aslında bu konu. Yeteri kadar havalandırılmış bir alanda maske takmak zorunlu değil ama kime göre yeteri kadar havalandırılmış? Bana göre her yer güzel havalandırılmış olabilir, o zaman maske takmıyorum. Yanımdaki kişi rahatsız olacak. Biraz sürüncemede bırakılan bir süreç. Daha netleştirilmesi lazım. Ben kapalı alanlarda maske takmaya devam edeceğim.”

“SALGIN DEVAM ETTİĞİ SÜRECE MASKE TAKILMALI BENCE”

Ahmet Orhan Türkdönmez: “Çok gereksiz bir karar. Ben daha 2 gün önce Covid’i atlattım. Salgın hala devam ettiği sürece maske takılmalı bence. Yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Zorunluluk kalksa dahi maske takmaya devam edeceğim. Çünkü koah hastasıyım.”

“VAKA SAYILARINA BAKTIĞIMIZDA BENCE BUNA HAZIR DEĞİLİZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Ben şu anki sağlık standartlarımızın buna uygun olduğunu düşünmüyorum. Bence erken alınan bir karar. Şu anki vaka sayılarına bakıldığında buna hazır olmadığımızı düşünüyorum.”

“HASTALIK HALA DEVAM EDİYOR”

Hünkar Çakmak: “Bence erken alınmış bir karar. Ben maske takmaya devam edeceğim. Çünkü henüz net olarak salgın bitmedi, hastalık devam ediyor. Bu erken alınan bir karar diye düşünüyorum.”

“BU KARARI ERKEN BULUYORUM”

Arafat Öztürk: “Ben bu kararı erken buluyorum. Bence zorunluluk bir süre daha devam etmeliydi. Ben maske takmaya devam edeceğim.”

“KAPALI ALANDA MASKE KULLANIMI HALA ŞART OLMALI”

Nihat Karakaş: “Ben ailemi korumak için takmak mecburiyetindeyim. Ben hastalığı geçirdim, onlar geçirmesin. Çünkü gerçekten çok kötü bir şey. İlk 5 gün yataktan bile kalkamadım. Ailem de geçirmesin diye mecbur önlem alıyorum. Kapalı alanda maske kullanımı hala şart olmalı bence.”

“KORKTUĞUM İÇİN TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Ben yine de takmaya devam edeceğim. Korkuyorum çünkü. Belki çoğu kişi de 1-2 sene daha takmaya devam eder. Çünkü salgın korkusu milletin içine sinmiş durumda.”

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