Halk paspasla kovalamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde plajda vatandaşlar tarafından paspasla köpekbalığı zannedilip paspasla kovalanan canlının ne olduğu ortaya çıktı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi kesiminde, plajda vatandaşlar tarafından görülerek paspasla kovalanan balığın köpekbalığı olduğu iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Paylaşımlarda, “Marmaris’te aniden ortaya çıkan köpekbalığı panik yarattı: Yurttaşlar köpekbalığını paspasla kovaladı” başlığı ve videosu yer alırken haberler turizm kentinde ortamı gerdi. Fakat ilerleyen saatlerde Marmaris Belediyesi tarafından balığın zargana cinsi olduğu açıklandı.

“YANINIZA PASPAS SOPASI ALMANIZA GEREK YOKTUR”

Sosyal medya hesaplarında görüntüsü dolaşan ve köpekbalığı olduğu iddia edilen balığın bazı balıkçı ve dalgıçlar tarafından kılıç ya da zargana balığı olabileceği yorumları yapılırken bir süre sonra Marmaris Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklama herkesi rahatlattı.

Açıklamada, “Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur” ifadelerine yer verildi.

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