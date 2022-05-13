Halk plajına maden tozu dökülmesine tepki

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki halk plajına maden tozu dökerek plajı güzelleştirdiğini iddia eden otele vatandaşlar ve belediye engel oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ünlü turistik Gümbet Mahallesi'ndeki halk plajına bir otel tarafından tonlarca beyaz maden tozu dökülmesine vatandaşlar sert tepki gösterdi. Bir otelin halk plajına kamyonlarla getirerek indirdiği çuvalları gören vatandaşlar Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne telefon yağdırdı.

BELEDİYE MÜDAHALE ETTİ

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada Bodrum kıyılarında, sahillerin doğal görünümünü değiştirerek ekolojik dengeyi bozan beyaz kum serim işlemlerine belediye ekipleri müdahale etti.

Gümbet Koyu'nda bir otelin sahiline beyaz kum serimi yaptığı ihbarını alan belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde, 13 çuval içinde niteliği belirlenemeyen beyaz kum olduğu, serim için sahilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı ancak sahile herhangi bir serim işlemi yapılmadığı tespit edildi. Belediye ekiplerinin incelemeleri sırasında ilgili firma ve otel işletmecilerinin herhangi bir izinlerinin bulunmadığı belirlendi.

Yerinde yapılan kontrollerde çuvallardaki beyaz kum ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, tutanak altına alınarak idari yaptırım uygulandı. İncelemelerin ardından beyaz kum dolu çuvallar, belediye ekipleri kontrolünde iş makinesi yardımıyla getirildiği TIR'a geri yüklenerek bölgeden gönderildi. Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, ekiplerimiz ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birimlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını bozacak müdahalelere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir” denildi.

KARAHAN: ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Bodrum Yurrtaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise yaptığı açıklamada “Yaz aylarında bu plajda binlerce kişi denize girip güneşleniyor. Bazı lüks otellerin halka kapattıkları plajlarada benzer kumları döktüğünü biliyoruz. Ancak bu sefer tamamen kamuya ait olan halka açık halk plajına kimseye sormana, yasal izin almadan, üstelik koruma altında olan poseidon çayırlarının bulunduğu Gümbet koyuna getirerek maden tozlarını dökmek akla ziyan bir davranış. Hem halkı zehirleyecekler hem doğal dengeyi bozacaklar.

Ayrıca zaten bu plajın doğal bir kumu var, maden tozunu niye dökersin? Bu işin takipçisi olacağız, kıyılara yapılan her türlü müdahaleyi ve doğal dengeyi bozacak faaliyete engel olacağız” diye konuştu.

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