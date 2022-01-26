Halkın çoğu yurt dışında yaşamak istiyor

Metropoll Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Ocak 2022 araştırmasına göre 'Yurt dışında yaşamak veya okumak ister misiniz? sorusuna seçmenlerin yüzde 53'ü evet yanıtını verdi. Aynı soruya AKP seçmeni yüzde 21.4, MHP seçmeninin ise yüzde 29.7'si evet yanıtını verdi.

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Metropoll Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

‘Yurt dışında yaşamak veya okumak ister misiniz? sorusunun yöneltildiği ankette seçmenlerin yüzde 53’ü evet, yüzde 44.8’i hayır cevabını verdi. Fikir ve cevap belirmeyenlerin oranı ise yüzde 2.1 oldu.

Aynı sorunun parti seçmenlerine dağılımında ise ‘evet’ cevabını verenlerin oranları şu şekilde;

AKP: % 21.4, CHP: % 76.1, İYİ Parti: % 57,1, HDP: % 82.3, MHP: % 29,7, DEVA Partisi: % 62,5, Diğer parti: % 63, Kararsız: % 56,5, Protesto oy: % 62,2, Cevap yok: %38

GENÇLERİN ÇOĞU YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYOR

Yaş gruplarına göre dağılımda ise ‘Yurt dışında yaşamak veya okumak ister misiniz? sorusuna gençlerin büyük bir çoğunluğunun ‘evet’ yanıtını verdiği görüldü. Ankette yaş gruplarına göre dağılım ise şu şekilde açıklandı:

Ankete katılan 18-34 yaş aralığındaki grubun yüzde 64,3’ü ‘evet’ yanıtını verirken yüzde 34,8’i ‘hayır’ cevabını verdi. 35-54 yaş aralığındaki grubun ise yüzde 48,4’ü ‘evet’ yanıtını verirken yüzde 49,8’i ‘hayır’ cevabını verdi. 55 yaş ve üstü grup da yüzde 43,4’ü ‘evet’ yanıtını verirken yüzde 52.4’ü ‘hayır’ yanıtını verdi.