Halkın yüzde 69’u elektriğe yapılan zamlardan hükümetin sorumlu olduğunu düşünüyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 69'u elektriğe yapılan zamlardan hükümetin sorumlu olduğunu düşünürken, elektrik şirketleri diyenlerin oranı ise yüzde 3,7 oldu.

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Metropoll Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Nabzı Şubat 2022 araştırmasının bazı sonuçlarını paylaştı.

HALKIN YÜZDE 69’U ELEKTRİK ZAMLARINDAN HÜKÜMETİ SORUMLU TUTTU

Araştırmada, elektriğe yapılan zamlardan kimin sorumlu olduğuna ilişkin açık uçlu soruya halkın yüzde 69'u hükümet yanıtını verdi. Elektrik şirketleri diyenlerin oranı yüzde 3,7, özelleştirilmesi diyenler yüzde 2,2, dünya genelinde sorun var diyenler yüzde 2,1, muhalefet partileri diyenler yüzde 1,8, dış güçler diyenler yüzde 1,6, pandemi diyenler 1,3, halk diyenler ise 0,9 oldu.

SEÇMENLERİN YÜZDE 46’SI HÜKÜMETE GÜVENMİYOR

“Elektriğe yapılan zam hükümete olan güveninizi nasıl etkiledi?” sorusuna ise seçmenlerin yüzde 46.1 güveninin kalmadığını, yüzde 26.6’sı güveninin azaldığını, yüzde 2.6’sı güveninin arttığını, yüzde 23.1’i ise değişmediğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 1.6’sı ise fikir belirtmedi. AKP’li seçmenin de yaklaşık üçte biri güveninin kalmadığını veya azaldığını belirtti.

“Elektriğe yapılan zam hükümete olan güveninizi nasıl etkiledi?” sorusunun partilere göre dağılımı ise şu şekilde:

* AKP: Güvenim kalmadı: yüzde 6,4, Güvenim azaldı: yüzde 25,9

* CHP: Güvenim kalmadı: yüzde 74,6, Güvenim azaldı: yüzde 19,6

* İYİ Parti: Güvenim kalmadı: yüzde 67,3, Güvenim azaldı: yüzde 26,4

* HDP: Güvenim kalmadı: yüzde 80,1 Güvenim azaldı: yüzde 12,2

* MHP: Güvenim kalmadı: yüzde 25,9 Güvenim azaldı: yüzde 19,8

* SP: Güvenim kalmadı: yüzde 60,0 Güvenim azaldı: yüzde 13,3

* DEVA Partisi: Güvenim kalmadı: yüzde 81,1 Güvenim azaldı: yüzde 5,4

* Diğer parti: Güvenim kalmadı: yüzde 41,7 Güvenim azaldı: yüzde 36,1