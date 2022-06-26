Haluk Levent’ten Saros Körfezi ve İliç tepkisi

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding'in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde siyanür kullanılmasına ve Saros Körfezin'deki doğalgaz limanı projesine bir tepki de ünlü sanatçı Halıuk Leven'ten geldi.

Orhan BOZKURT

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Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Erzincan İliç ve Saros Körfezinde yaşananlara tepki gösterdi.

“BU ÜLKENİN HER TARAFI BATSIN DA PARA KAZANALIM”

Erzincan’daki altın madeninin atık havuzunun fotoğraflarını paylaşan Haluk Levent, “Bu ülkenin her tarafı batsın da para kazanalım” diyen şirketlere çevrecilerin açtığı davalar mahkemeler tarafından kabul ediliyor önce. Ama şirketler mahkeme kararını takıyor mu? Takmıyor. Kamyonlarını sürüyorlar sahaya. Bakınız Saros körfezi. Bunlar da tarihe not geçiyor tabi” dedi.

“SAROS’DAKİ YAĞMA DA ERZİNCAN’DAN FARKLI DEĞİL”

Bergama’da verilen mücadeleyi örnek gösteren Levent, Saros Körfezi’ndeki doğa katliamı ve siyanürle altın çıkarılmasına yönelik eleştirilerini şu cümlelerle paylaştı: “Bergama'da siyanür için ne emekler dökülmüştü. İnsanlar cezaevine tıkıldı. Bazıları diyor ki, ‘zaten yapan yapacağını yapıyor.’ Belki de doğru. Bugün Saros'taki talana baktım. Buradaki yağma da aşağıdaki Erzincan fotosundan farklı değil. Tek bir amaç var. Daha fazla para kazanmak!”

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