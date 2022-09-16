Haluk Pekşen hayatını kaybetti

CHP Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, yaşamını yitirdi. Ağustos ayında Bodrum’da rahatsızlanan Pekşen, geçtiğimiz hafta Ankara’da Güven Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

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Yaklaşır bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşan Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Haluk Pekşen vefat etti.

Bodrum’da zatürre teşhisi ile Ağustos ayında tedavi altına alınan ve kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra tedavisine Ankara’da devam edilen Pekşen bugün hayata gözlerini yumdu.

KILIÇDAROĞLU MESAJ PAYLAŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen'e Allah’tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.

HALUK PEKŞEN KİMDİR?

Haluk Pekşen, 11 Eylül 1961’de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu.

Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yapan Haluk Pekşen, İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı. CHP'den 25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilliği yapan Haluk Pekşen evli ve 2 çocuk babasıydı.

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