Hamile annenin şüpheli ölümü: Eşi ikinci kez gözaltında

Denizli'de iki çocuk annesi beş aylık hamile Hatice Çaltı'nın şüpheli ölümüyle ilgili olarak eşi Ramazan Çaltı bir kez daha gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi ve beş aylık hamile Hatice Çaltı, evinin banyosunda ölü bulundu. İkiz bebek bekleyen 43 yaşındaki Çaltı’nın ilk başta kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı. Ancak ön otopside boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edildi.

KOLLARINDA TIRNAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüpheli olarak kadının eşi Ramazan Çaltı gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen 46 yaşındaki Çaltı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Buldan Cumhuriyet Savcısı’nın karara itiraz etmesi üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ramazan Çaltı serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir 5 aylık ikizlere hamileydi! Banyoda ölü bulundu