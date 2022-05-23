Harita mühendislerinden Atatürk Havalimanı tepkisi: İmar yoğunluğu artacak

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılmak üzere yıkılmasına tepki göstererek bölgedeki olası imar artışına dikkat çekti. Odadan yapılan açıklamada uçuş engelinin kalkmasıyla imar kısıtlamalarının gevşeyebileceğine dikkat çekilerek “Kenti yeni açmazlara sürükleyecek ve imar yoğunluğunu artıracak bir olumsuzluk olarak görüyoruz” denildi.

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Kamuoyunun tepkisine neden olan Atatürk Havalimanı'nın pistlerinde başlayan yıkıma bir tepki de Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden geldi.

Oda’dan yapılan açıklamada Atatürk Havalimanı'nın 100 yılı aşkın süredir kentleşme ve ulaşımın omurgasını oluşturduğu belirtilerek “Bu nedenle hakkında tasarrufta bulunulacak bu alanın, salt kendi başına mekânsal bir tasarrufta bulunulmayarak bütün kenti etkileyeceği dikkat edilmesi gereken bir konudur. Atatürk Havalimanı'nın ‘yeşil alan' ve ‘hastane' gibi kamusal hizmetler adı altında niteliğinin dönüştürülmesi, Harita Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bizleri kaygılandırmaktadır” denildi.

“UÇUŞ ENGELİ KALKTI”

İmar planlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeden, şirkete özel olarak verilen bir ihale ile başlayan inşaat çalışmalarının yaratacağı sorunlara dikkat çekilerek “Havalimanının tasfiyesinin yaratacağı sonuçlardan birisi de bölgesel rantın artması olasılığıdır. Havalimanı arazisinin tasfiyesi, çevreleyen alanlarda uçuş engeli ya da mania kapsamında uygulanan imar kısıtlarının gevşemesi olasılığını barındırmaktadır” denildi.

KUZEY-GÜNEY PİSTİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları sonucunda Kuzey-Güney pistinin işlevini kaybedeceğinin ortaya çıktığı vurgulanarak “Bu pistin işlevini kaybetmesi Kuzey-Güney hattındaki mania planında değişikliği gündeme getirebilecek, bu değişiklik ise plan kapsamındaki alanlarda yeni imar uygulamalarına yol açabilecektir. O nedenle sormak ve tarihe not düşmek istiyoruz: Kuzey-Güney hattındaki pistin tasfiye edilmesi ile olası mania planı değişiklikleri bölgesel ölçekte kentsel rantların artmasına ve rant odaklı projelerin ortaya çıkmasına neden olacak mıdır? Söz konusu pistin tasfiyesi, gelecekte imar planları değişikliklerini gündeme getirecek midir? Galatasaray Spor Kulübüne ait Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nin olası bir imar planı değişikliği ile değer kazanarak kulüp için bir gelir oluşturacağı yönündeki iddialarının gerçekliği ne boyuttadır?” denildi.

“KENTİ YENİ AÇMAZLARA SÜRÜKLEYECEK”

Açıklamada usulsüz yıkımın bir an önce durdurulması istenerek “TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, Atatürk Havalimanı'nın tasfiyesini sadece kendi alanıyla sınırlı bir dönüşüm olarak görmüyor, kenti yeni açmazlara sürükleyecek ve imar yoğunluğunu artıracak bir olumsuzluk olarak görüyoruz” denildi.

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