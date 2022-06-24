Harran Üniversitesi kız yurdunu kiraya verecek

Harran Üniversitesi mülkiyetindeki yüksek öğrenim kız yurdu kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Harran Üniversitesi mülkiyetindeki Haliliye ilçesi Hamidiye mahallesinde bulunan Korkmaz binası, yüksek öğrenim kız yurdu olarak kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile kiraya verilecek.

İhale Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı salonunda 4 Temmuz 2022 tarihinde komisyon huzurunda yapılacak. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatlerinde Konut ve Taşınmazlar Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.

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