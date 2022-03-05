Hastane önünde randevu protestosu

İYİ Parti Uşak teşkilatı, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşlara aylar sonrasına randevu verilmesini protesto etti.

Selami AYDIN

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Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olmak isteyen vatandaşlara aylar sonrasına gün verildiği iddia ediliyor.

Sosyal medyada aylar sonrasında aldıkları randevu görselleri paylaşan vatandaşlar çözüm istedi.

İYİ Parti Uşak İl Genel Meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve teşkilat mensupları hastane önünde toplanarak eylem yaptı.

Ellerinde pankartlarla iktidara seslenen İYİ Partililer sağlık sisteminin siyasallaştığını, Uşak'ın devlet hastanesi olmayan tek kent olduğunu söyledi.

“KOCA ŞEHRİN SAĞLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTTİLER”

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş hastane önünde yaptığı basın açıklamasında; “İktidar Uşak'ı sadece oy deposu olarak görüyor. Bu zihniyet koca bir şehrin sağlık sistemini çökertti. Sağlık çalışanları itibar suikastına maruz kalıyor. Uşaklılar hastanelerden hizmet alamıyor. Uşak, devlet hastanesi olmayan tek şehirdir. İktidar milletvekilleri bir başarıya imza atıp devlet hastanesini yok etmiştir. Hastanede doktor sayısı yok denecek kadar azdır. Doktorlar istifa etmiş, şehri terk etmiştir” diye konuştu.

“AKP'DEN GELENLER TEDAVİ OLUYOR”



Sağlık sisteminin siyasallaştığını savunan Savaş, “Hastane müdüründen sekretere kadar sağlık sistemini siyasallaştırdılar. Bundan sağlık çalışanları da rahatsız. Böyle bir yerde ne sağlık olur ne de doktor kalır. Hastalar arasında bile çifte standart uygulanıyor. Tomografi için 6 ay sonrasına gün veriliyor. AKP il binasına gidiyorsunuz, ensesi kalın bir AKP'linin referansıyla geldiğinizde hastane müdürü aracılığı ile tedaviniz bir günde olabiliyor. Artık bıçak kemiğe dayandı” ifadelerini kullandı.

BAŞHEKİMİN İLK İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞ



Diğer yandan dün görevinden istifa ettiğini açıklayan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mücahit Avcil'in daha önce görevi bıraktığı fakat istifasının kabul edilmediği öğrenildi.

Avcil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ailesi Aydın'da yaşadığı için bu kentte görev yapmak amacıyla 1 Ocak'ta istifa ettiğini fakat istifasının omicron dalgası nedeniyle kabul edilmediğini belirtti. 18 aydır başhekimlik yapan Avcil dün aynı gerekçelerle istifa ettiğini duyurdu.