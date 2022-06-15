Hastane otoparkındaki ceset 1 hafta sonra fark edildi

İstanbul’da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin otoparkında hissedilen kötü kokuları araştıran görevliler, bir otomobilde cesetle karşılaştı. Yaklaşık 1 haftadır öldüğü anlaşılan kişinin 71 yaşındaki Süleyman Erbaşı olduğu anlaşıldı.

Habip ATAM

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde birkaç gündür gelen kötü kokular üzerine, görevliler kokunun kaynağını araştırmak için araştırma başlattı.

YOĞUN KOKUDAN FARK EDİLDİ

Yapılan çalışmada kokunun bir otomobilde yoğunlaştığı fark edildi. Araca bakan görevliler bir kişinin cesedi ile karşılaştı. Durum polise bildirildi. Olay yerine giden ekipler ölen kişinin Süleyman Erbaşı olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede, Erbaşı'nın yanında çok sayıda şırınga bulundu. Yanında bir de not bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Erbaşı'nın intihar etmiş olabileceği belirtildi.

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