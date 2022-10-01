Hastanedeki bölüme AKP’li vekilin babasının ismi verildi

Balıkesir Üniversite Hastanesi'nde açılan Anjiyografi Ünitesi'ne AKP Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir'in geçen yıl vefat eden babası Ahmet Aydemir'in ismi verildi. Aydemir için düzenlenen yemek hayrında yemek kaplarının üzerindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin logosu dikkat çekti.

Halil ATAŞ

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Balıkesir Üniversite Hastanesi’nde açılan Anjiyografi Ünitesi’ne AKP Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir’in geçen yıl vefat eden babası Ahmet Aydemir’in ismi verildi.

Ünitenin açılışını Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AKP il Başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Yücel Yılmaz ve AKP Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir yaptı.

Aydemir için düzenlenen Mevlidi Şerif’in ardından verilen yemek hayrında, yemek kaplarının üzerindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin logosu dikkat çekti.

“BU VESİLE İLE AHMET AMCAMIZI RAHMETLE ANIYORUZ”

AKP il Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Balıkesir’in kıymetli ismi Merhum Ahmet Aydemir adına Balıkesir Üniversite Hastanemizde hizmete açılan Anjiyografi Ünitesi şehrimize hayırlı olsun. Bu vesile ile Ahmet amcamızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Yücel Yılmaz’da “Geçen sene kaybettiğimiz Balıkesir’in kıymetli ismi Ahmet Aydemir adına Balıkesir Üniversite Hastanesi’nde açılan Anjiyografi Ünitesi şehrimize hayırlı olsun. Bu vesileyle Ahmet amcamızı rahmetle yâd ediyorum. Çamlık Şehitler Camii’nde Milletvekilimiz Mutlu Aydemir’in kıymetli babası Ahmet Aydemir için düzenlenen Mevlidi Şerif ve yemek hayrına katıldık. Allah kabul etsin” paylaşımında bulundu.

“DEĞERLİ HİZMETE KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Vali Hasan Şıldak ise “Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizde açılışını gerçekleştirdiğimiz Anjiyografi Ünitesinin İlimize hayırlı olmasını diliyor, bu değerli hizmete katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” şeklinde paylaşım yaptı.

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