Hastanedeki çatışmanın ardından sendikadan uyarı: Güvenlik yetersiz!

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Husumetli iki grubun hastane içerisine silahla girip çatışmaları hastanelerdeki güvenlik zafiyetinin ne boyutta olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan olay sonrası Kamu-Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, SÖZCÜ'ye açıklama yaptı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Klinikler B blok önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş kavgada taraflardan biri, belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olay sonrasında açıklama yapan Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, hastanelerde güvenlik zafiyetinin olduğunu kaydetti. Karataş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak toplantıya AKP'nin katılmama kararına ise üzüntü duyduklarını kaydetti.

“TEDBİRLERİN ALINMAMASINDAN DOLAYI SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇALIŞAMAZ DURUMA GELDİ”

Sağlık kurumlarında güvenlik sorununun olduğunu bugün yaşanan olayda bir kez daha net bir şekilde gördüklerini belirten Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, “Bugün Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde iki grubun arasındaki çatışma sonucunda iki kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan menfur olayın sonucunda sağlık çalışanları olarak ve hasta yakınlarıyla sağlık çalışanlarının bulunduğu bir ortam olan hastanelerdeki güvenlik zafiyetini bir kez daha örneğini görmüş bulunmaktayız. Özellikle Sağlık Bakanlığının hastane girişlerinde X-ray cihazlarının konulmasındaki çalışmasının ve sağlıktaki şiddeti önleme noktasındaki bütün önlemler hala daha alınabilir olmadığını ve eksiklerin göstergesi olarak kabul etmekteyiz. Bu olayı kınıyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların yanı sıra bir de hastane yakınlarının hastane ortamını kendi mekanları olarak görüp çatışma ortamı haline getirmeleri sağlıkta şiddetin ne boyutlara geldiğinin en net örneğidir. Bunun yanı sıra X-ray cihazlarının kullanılmaması ve hastane güvenliğinin sağlanması noktasında yeterli tedbirlerinin alınmaması sonucunda sağlık çalışanları artık çalışmaz hale gelmiştir” diye konuştu.

“ARTIK YETER, SAĞLIK KURUMLARINI GÜVENLİ HALE GETİRİN”

Sağlık Bakanlığına seslenen Karataş, “Sağlık çalışanlarının bulunduğu ortamda hasta ve hasta yakınlarının bu şekilde hareket etmeleri ve ellerini kollarını sağlayarak silahlarını bellerine takarak hastane içerisindeki çatışmalarının engellenmesi gerekmektedir. Buradan Sağlık Bakanlığına haykırıyoruz; artık yeter sağlık çalışanlarının çalışma mekanları olan sağlık kurumlarını güvenli hale getirmek için elinizden gelen bütün çabayı harcayın. Özellikle sağlıkta şiddetin önlemesi amacıyla pazartesi günü mecliste yapılacak olan toplantıya iktidar partisinin katılmamasına büyük bir üzüntü duyduk. Sağlıkta şiddet konusu partiler üstü bir konudur. Kesinlikle hiçbir partinin önemsemeyeceği bir konu haline gelmemelidir. Sağlıkta şiddet konusunun ne vahim duruma geldiğini artık her geçen gün olaylarla görmekteyiz. Bu konuda sağlık çalışanları ve hasta yakınlarının güvenliğini hastane ortamında sağlayabilecek önlemlerin alınması ve X-ray cihazlarının hastane girişlerine yerleştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

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