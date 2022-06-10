Hastaneye bıçakla girdi, doktora saldırdı, üst sınırdan ceza aldı

Hastaneye bıçakla giren ve doktor Ş.B.’ye bıçakla saldıran Kerim Ahdari, silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada herhangi bir indirime gidilmedi.

Fırat FISTIK

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Adli hekim Ş.B., 26 Mart'ta İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen tutuklu Kerim Ahdari'nin saldırısına uğramıştı. O sırada tutuklu bulunan Ahdari, belinde sakladığı bıçakla önce doktora saldırmaya çalışmış daha sonra bıçakla kendisine zarar vermişti. Ahdari, hastaneye girerken üstü bile aranmamıştı.

“BENİ AFFETSİN”

Doktor Ş.B., uğradığı saldırı sonucu davacı oldu. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında Ahdari, bıçağın atletin altında olduğunu itiraf etti ve “Ona karşı eylemde bulunmadım. Beni affetmesini, hakkını helal etmesini istiyorum” dedi. Doktor Ş.B. ise Ahdari'nin bıçağı kendisine doğru savurduğunu dile getirdi.

İNDİRİME GİDİLMEDİ

Savcı da saldırganın cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devam etmesini talep etti. Mahkeme, Ahdari hakkında silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Kararda herhangi bir indirime gidilmedi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul Tabip Odası adına yapılan açıklamada, “Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, şiddete karşı sıfır tolerans politikamızın devam edeceğini bildiririz” denildi.

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