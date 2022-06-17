Hava ambulansı hizmetinin durdurulmasına tepki

Sağlık Bakanlığı'nın kur farkından doğan maliyetler nedeni ile Sivas, Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon'da hava ambulans hizmetlerini durduracak olmasına Bursa'dan tepki geldi. CHP İl Başkanı İsmet Karaca, "AKP hükümeti en temel hizmetleri bile veremez duruma düşmüştür. 3 milyon 200 bin nüfuslu bir kentin hava ambulansının olmaması kabul edilemez" dedi.

Halil ATAŞ

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Sağlık Bakanlığı’nın maliyetlerin artışı gerekçesiyle aralarında Bursa’nın da bulunduğu bazı illerde Ekim 2022’den itibaren hava ambulans hizmetine son verme kararına Bursa’dan tepki geldi.

“3 MİLYON NÜFUSLU BİR KENTİN HAVA AMBULANSI OLMAMASI KABUL EDİLEMEZ”

Bursa’nın da aralarında olduğu hava ambulansı hizmetine son verilecek olmasına tepki gösteren CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “AKP hükümeti en temel hizmetleri bile veremez duruma düşmüştür. 3 milyon 200 bin nüfuslu bir kentin hava ambulansının olmaması kabul edilemez” dedi.

“SANAYİ KENTİ BURSA TÜRKİYE’NİN 4. BÜYÜK İLİ”

Sanayi kenti Bursa’nın Türkiye'nin dördüncü büyük ili olduğunu hatırlatan Karaca, bir hizmetten daha mahrum kalacağının altını çizerek, şunları söyledi:

* Yatak garantili Bursa Şehir Hastanesi’nin ayakta kalabilmesi için şehir merkezinde bulunan Memleket hastanesi, Zübeydehanım Doğumevi, Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi kapatıldı. Yerine yeni hastane de açılmadı. Nüfus artıyor ama yatak kapasitesi, Şehir Hastanesi devreye alınmış olmasına rağmen yerinde sayıyor.

* Memleket Hastanesi yeniden açılacak denildi ama hiçbir hareket yok. Numune Hastanesi’nin yıkılmasıyla boş kalan arazide de hiçbir yeni proje yok. AKP Hükümeti sağlık hizmetleri bakımından Bursa’da sınıfta kalmıştır. Şimdi de hava ambulansı kaldırılıyor. Bursa gibi bir kent için manidar bir karar.

* AKP hükümeti artık ülkeyi yönetemediği gibi, Bursa’nın müjdeci siyasetçilerinin de ambulans helikopter hizmetine bile sahip çıkamadığını görüyoruz. Ulaşımda karayoluna mahkûm edilen, havaalanı verimli işletilemeyen, demiryolu projesi bir türlü bitirilemeyen Bursa AKP hükümetinin elinde bir üvey evlada döndürülmüş bulunuyor.”

Karaca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bu kararın derhal iptalini talep etti.

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