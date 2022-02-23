Hava durumu değişiyor: Sağanak yağış ve serin havaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugün düşüşe geçecek. Sağanak yağış yurdun birçok bölgesinde kendini gösterecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji hava durumuna dair yeni tahminlerini yayınladı. Bahar havası yaşatan sıcaklıklar tüm yurtta düşüşe geçerken, sağanak yağış etki alanını genişletecek. Cuma gününe kadar sürmesi beklenen yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında 5-6 derece düşüş görülecek. Yağışlar cumartesi günü yurdun doğusuna çekilecek, pazar günü ise etkisini kaybedecek.

BİRÇOK BÖLGEYE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK KUVVETLENECEK

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi, Antalya’nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde’nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi’nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: İstanbul ve birçok şehre uyarı