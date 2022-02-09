Hava durumu uyarıları sürüyor: Yağışlar 2 gün daha bitmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdu saran yağışlar bugün de birçok bölgede kar ve kuvvetli yağmur olarak kendini gösterecek. Yarın etkisi azalarak devam edecek olan yağışlar cuma günü yurdu terk edecek.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, yağışlı ve soğuk havanın etkisinde günler geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahminlere göre kar yağışı bugün İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi çevrelerinde kuvvetli olacak. Kıyı kesimlerde sağanak yağmur beklenirken yağışların etkisinin yarın azalacağı tahmin ediliyor.

BİRÇOK BÖLGE İÇİN UYARILAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

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