Hava durumu uyarısı: 11 ilde kar yağışı devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Konya, Sivas, Zonguldak, Erzurum, Malatya, Muş, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt'te kar yağışının devam edeceğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güney Ege, kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kar yağışının beklendiği iller Konya, Sivas, Zonguldak, Erzurum, Malatya, Muş, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt şeklinde açıklandı.

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