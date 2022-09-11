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Hava durumuna dikkat: Yarın mevsim değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurtta yeni hafta sağanak ve serin havayla başlayacak. Yurdun özellikle kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 4-5 derece kadar düşecek, yağış kendini gösterecek.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:51 - 11 Eylül 2022 Güncellenme:
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Hava durumuna dikkat: Yarın mevsim değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün Trakya üzerinden giriş yapan yağışlı hava yarın etkisini tam anlamıyla göstermeye başlayacak. Hava sıcaklıkları düşecek, sağanak yağış Marmara Bölgesi’nin tamamı, Karadeniz Bölgesi’nin büyük kısmı ve Ege Bölgesi’nin kuzeyinde etkili olacak.

SAĞANAK BUGÜNDEN KENDİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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