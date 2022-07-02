Hayat pahalılığına isyan edip faturalarını, market fişlerini TÜİK’e yolladılar

İstanbul Kadıköy'de "Geçinemiyoruz" diyenler eylem düzenledi. TÜİK'e fiş, fatura ve kira dekontlarını yollayan vatandaşlar, "Sokağa adım attığımız anda ulaşımdan, temel gıdaya faturalardan kiralara kadar her an daha da derinleşen yoksulluk gerçeğinde yaşıyoruz” dedi.

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Hayat pahalılığına karşı “Geçinemiyoruz” diyenler İstanbul Kadıköy’de PTT binası önünde toplanarak eylem düzenledi. Eylemde “Yalan Makinesi TÜİK! Rakamlar Yalan, Yoksulluk Gerçek” pankartı açıldı.

Geçinemeyenler, “Çarşıdan, pazardan, kiralardan haberiniz olmayabilir ama bizim var!” diyerek, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) fişlerdeki, faturalardaki, kira dekontlarındaki gerçek rakamları yolladı.

“ÇARŞI-PAZAR İLE TÜİK’İN RAKAMLARI ARASINDA UÇURUM VAR”

“Eskiden ayın sonunu getiremiyorduk, artık ayın ortası dahi gelmiyor! “ diyen eylemciler, yaptıkları basın açıklamasında, “Yalan makinesi TÜİK’e halkın enflasyon paketini yolladık. İçine faturalarımızı, market fişlerimizi, ulaşım, sağlık, eğitim masraflarımızı, kira dekontlarımızı koyduk. Belki bu sefer doğru hesaplar. Marketlerde, pazarlarda, mutfaklarda yaşadığımız gerçek enflasyon ile TÜİK rakamları arasında uçurum var. Sokağa adım attığımız anda ulaşımdan, temel gıdaya faturalardan kiralara kadar her an daha da derinleşen yoksulluk gerçeğinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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