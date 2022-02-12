Hayat pahalılığını, SÖZCÜ’nün manşetleri ile protesto ettiler

Bursa'da hayat pahalılığı protesto edildi. SÖZCÜ'nün zam ile ilgili manşetlerinin döviz ve pankartlara taşındığı eylemde, elektrik ve doğalgaz faturaları yakıldı. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, "Hayat pahallılığı tüm yurttaşlarımızı canından bezdirdi. Çarşı-Pazar ateş pahası, faturalar el yakıyor. Geçim sıkıntısı neredeyse tüm hanelerin ortak sorunu" dedi.

Halil ATAŞ

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Nilüfer’de zamların protesto edildiği eylemde konuşan CHP ilçe Başkanı Fırat Yılmaz, “Ülke olarak çok zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Hayat pahallılığı tüm yurttaşlarımızı canından bezdirdi. Çarşı-Pazar ateş pahası, faturalar el yakıyor. Geçim sıkıntısı neredeyse tüm hanelerin ortak sorunu. AKP iktidarı ülkede zenginle fakiri ilk kez aynı noktada buluşturdu. Zenginde, fakirde hayat pahalılığına sert tepki gösteriyor” dedi.

“PAZAR YERİNDE YİYECEK TOPLUYORLAR”

Yılmaz, “Bir TL tasarruf etmek için kar yağışı altında saatlerce ekmek kuyruğuna giren, pazar yerlerinden yiyecek toplamak zorunda kalan çaresiz vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi verdiği bir dönemde, mesken abonesi olan dar gelirli vatandaşlarımızı sözüm ona korumak adına, acımasızca ve insafsız oranlarda yapılan zamların kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur” ifadelerini kullandı.

“TARİFE SÖZDE GECE UCUZ”

Zamların geri alınması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, şunları söyledi;

“TÜİK'in yıllık sözde ‘güvenilir’ enflasyon oranında makul seviyeye indirilmesi, mesken abonelerinden KDV'nin tamamen kaldırılması, diğer abone grupları için de KDV oranlarının tekrar değerlendirilerek makul seviyelere indirilmesi kaçınılmazdır.

Elektirkte çok zamanlı taifede sadece gece tarifesi tek zamanlı tarifeye göre sözde ucuzdur. Çok zamanlı tarifeyi tercih eden aboneler gün içindeki tüm aktivitelerini gece (22.00-06.00) saat dilimine kaydırsalar bile tek zamanlı tarifeye göre daha pahalı elektrik enerjisi kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Çok zamanlı tarife, abonelere tuzak bir tarife yapısı içermektedir.

AKP iktidarının elektrik üretim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin özelleştirme politikalarının sonuçları vatandaşlarımıza zam, pahalılık ve tasarruf adı altında karanlık olmuştur.

Toplumun tüm kesimlerinde elektrik enerjisi kullanımı artık lüks ihtiyaç haline girmiştir. Oysa elektrik enerjisi günümüz koşullarında toplumun olmazsa olmaz ihtiyacı olup üretiminden tüketimine kadar yürütülen tüm faaliyet alanları ile kamusal hizmeti zorunlu kılmaktadır. Bu nedenledir ki toplumsal faydayı gözeten, merkezi planlama anlayışını önceleyen kamusal bir yapıya daha fazla zaman kaybı olmadan dönülmesi gerekmektedir.”

“MİLYONLARCA İNSAN SADECE FATURA ÖDEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR”

CHP Gürsu İlçe Başkanı Haşim Öztürk, yoksullukla mücadele eden milyonlarca insanının sadece kira, fatura ve vergi ödeyebilmek için çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Liyakatsiz ve adaletsiz düzenin kurucuları halkımızı sömürerek, günlük elektrik tüketimi 100 bin lirayı bulan saraylarda yaşamaktadır. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarının artık mücadele edilemez boyutlara geldiğini görmemek için kör olmak, yaşam için elzem olan enerji fiyatlarının altında ezilen, yoksullaştırılan halk yığınlarının feryadını duymamak için ise sağır olmak gerekli. İşte tam da bu noktada görmeyen, duymayan AKP ve Erdoğan'a buradan sesleniyoruz; enerji fiyatlarına 2022 itibariyle getirilen zamları geri alın!”

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