Hayvancılıkla uğraşanlar isyanda: Ben Ak Partiliyim ama durumdan hiç memnun değilim

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kentte hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin sorunlarını dinledi. Artan maliyetler ve yem fiyatlarından yakının çiftçiler, hayvancılığı bırakacaklarını belirtti. Havyan alım satım işiyle uğraştığını belirten bir çiftçi, "Zaten bu işin iki senesi kaldı. İki sene sonra canlı hayvan alım-satımı da biter, canlı hayvan da biter. Ben Ak Parti'liyim ama durumdan hiç memnun değilim." diyerek dert yandı.

Mehmet SERBES

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, meraya inerek, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin sorunlarını yerinde inceledi. Çiftçiler özellikle artan maliyet ve yem fiyatlarından yakındı.

“NASIL BAKACAĞIM BU HAYVANLARA?”

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi bir çiftçi, artan maliyet nedeniyle hayvancılığı bırakma noktasına geldiğini belirterek şöyle konuştu:

“Elimdeki koyun ve kuzuları satıp bırakacağım bu işleri. Artan maliyetler bizi bitiriyor. Bana 30 ton saman lazım. Şimdi düşünüyorum 30 bin ton saman yaklaşık 60 bin lira. 30 ton da küspe alacağım 30 bin de ona vereceğim. Toplamda 60 bin lira yapıyor. Bugün en kötü yem haziran ayında 350 liraya yaklaşırsa ben nasıl bakayım bu hayvanlara.”

“AK PARTİ’LİYİM AMA DURUMDAN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM”

Canlı hayvan alım satımı yaptığını belirten başka bir vatandaş ise, “Üretici şu anda perişan. Benim 30 tane ineğim vardı. Zarar ettim, sattım hepsini. Şu anda bir tane bile ineğim yok. Zaten bu işin iki senesi kaldı. İki sene sonra canlı hayvan alım-satımı da biter, canlı hayvan da biter. Ben Ak Parti’liyim ama durumdan hiç memnun değilim.” dedi.

“YEM FİYATLARI HAYVANCILIĞI YAPILMAZ BİR NOKTAYA GÖTÜRÜYOR”

Yem fiyatlarının sürekli attığını ve bu durumun hayvancılığı riske soktuğunu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

“Bir an önce yem fiyatları sübvanse edilerek, çiftçilere destek verilmeli. Şu anda 50 kiloluk çuvallarda yem 340 lira. Bazı süt yemlerinin fiyatı 380 lirayı buluyor. Meraları yok ediyoruz. Türkiye’de 20 milyondan, 10 milyon hektara mera alanlarımız gerilemiş. Hayvanları meraya çıkaramayacağız.

Sürekli kapalı alanda, sürekli yem vererek beslemek çiftçi için içinden çıkılmaz sorun yaratıyor. Bir kısım hayvancılık yapanlar, kendileri çiftçilik de yapsa da, özellikle 10 ila 20 arasında hayvanı olan çiftçilik yapamadığı için sıkıntıları daha da artıyor. Giderek hayvancılıkta yem fiyatları, hayvancılığı yapılmaz bir noktaya götürüyor.” diye konuştu.

“KOYUN BESLEYEN DE SIKINTI İÇİNDE”

Küçükbaş hayvanlarının otladığı meraya inen Gürer, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin de zarar ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Koyun almak mümkün değil. Bu şartlarda en az bir koyunun 4 bin lira gibi bir fiyatla kurban satış noktasına gelirse, bunu bir yıl besleyene katkısı olacak. Şu anda koyunlar merada yayılıyorlar ama kış da uzun sürdüğü için ve yem fiyatları yüksek olduğu için giderler arttı.

Besicilik yapan da, süt inekçiliği yapan da, koyun besleyen de sıkıntı içinde. Koyunların kurbanlık olarak 4 bin liranın altında olması, üreticilerin zarar etmesine neden oluyor. ‘Hayvancılığı bırakacağız’ diyorlar. Çünkü para kazanamıyorlar.”

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