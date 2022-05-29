‘Hayvanlara ölmeyecekleri kadar yem verebiliyoruz’

Niğde'de büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar sorunlarını CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e anlattı. Hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, "Geçen sene 2 bin 800 liraya aldığımız gübre şimdi 13 bin lira oldu. Hayvanlara günde 8 kilo yem verilmesi lazım. Biz ancak 4 kilo verebiliyoruz. Bunu da hayvanlar ölmesinler diye veriyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesine bağıl Kızılca köyünde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya geldi.

Yem fiyatlarının sürekli arttığını söyleyen bir üretici, “Şu anda 350 liraya torba yem alıyoruz. Saman tonu 2 bin 500 liraya çıktı, yonca bin 500 liradan satılıyor. Hayvancılık yapılamaz oldu. Köyde çok sayıda vatandaş hayvancılığı bırakmak zorunda kaldı. Ben de çocuklarımın bu işi yapmamasını istiyorum, çocuklarım köyden göç etti” dedi.

‘HAYVANLARA ÖLMEYECEKLERİ KADAR YEM VEREBİLİYORUZ' DEDİ

Kızılca köyünde uzun yıllardan bu yana hayvancılık yaptığını ve bu sektörün her geçen gün kan kaybettiğini belirten İbrahim Gülümser ise, “Çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Kaba yemini kendim üretip bu sayede ayakta kalmaya çalışıyorum. Geçen sene 2 bin 800 liraya aldığımız gübre şimdi 13 bin lira oldu. Hayvanlara günde 8 kilo yem verilmesi lazım. Biz ancak 4 kilo verebiliyoruz. Bunu da hayvanlar hayatlarını idame etsin, ölmesinler diye veriyoruz” şeklinde konuştu.

‘SÜT FİYATLARININ ARTMASINI İSTEMİYORUZ’

Artan süt fiyatlarına değinen İbrahim Gülümser, “Üretici olarak süt fiyatlarının artmasını istemiyoruz. Süt fiyatı bir noktada kalmasın ama yem fiyatları da artmasın. Biz süt konseyinin belirlediği yeni fiyatı ancak 2 ay sonra alabiliyoruz ama yem zammı anında uygulanmaya başlıyor. Böylece yem fiyatlarındaki artış, benim 2 ay alamadığım süt zammından elde edeceğim karı hemen sıfırlamış oluyor. Biz süt fiyatlarının artmasını istemiyoruz ama yem, gübre, mazot gibi girdi fiyatlarının sabitlenmesini istiyoruz” dedi.

İSTANBUL’DAN HAYVANCILIK YAPMAYA GELEN GELEN VATANDAŞ: PİŞMANIM

İstanbul'daki tüm birikimlerini satarak Kızılca köyünde hayvancılık yapmaya başlayan üretici Ramazan Ünlü pişman olduğunu söyledi. Ünlü, “Şehirdeki yatırımlarımızı buraya gömdük. Hayvancılık ve üreticilik sürdürülebilir olmaktan çıktı. Yem fiyatları sürekli artıyor, süte gelen zam bizim işimize yaramıyor. Biz süt fiyatlarının artmasını istemiyoruz. Süt fiyatları insanların tüketebileceği noktada olsun. 18-20 liraya paket sütler satılıyor. Bu fiyatlarla sütü kim alabilir? Böyle olunca süt tüketicisi azalıyor. Fiyatların çok yükselmesi üreticinin kazanacağı anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

‘YİNE İTHALATA DÖNECEĞİZ’



Üreticilerin sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, üreticinin kazanamadığı, tüketicinin ise yüksek fiyatı et ve süt aldığı bir sistemin içinde aracıların kazandığına dikkat çekti.

Sorunun siyasi iktidar tarafından çözülmesi gerektiğini belirten Gürer, vatandaşın mağdur olduğunu belirterek, “Bu sıkıntılı durumun et ve süt ile bu iki üründen elde edilen mamullere yansıdığı zaman sorundan daha da artacak. En önemlisi üretim olmayacağı için insanların ete, süte ve mamullerine ulaşımı zorlaşacak. Yine ithalata döneceğiz. İthal ürünler, buradaki ürünlerin ve hayvanların fiyatının iki katına çıkmasına neden olacak. Yabancı besicinin hayvanının fiyatı iki katına çıkacak bizim besicinin hayvanı para etmeyecek” dedi.

“İKTİDARIN ÇÖZÜM ÜRETMESİ GEREK”



Küçük aile tipi işletmelerde hayvancılık yapanların işlerinin zorlaştığını, büyükbaş hayvanların ve süt ineklerinin büyük bölümünün kesime gönderildiğini söyleyen Gürer, “Siyasi iktidar alana çıkıp sorunları yerinde tespit etmeli ve bu önemli sorunun çözümü noktasında gerekli girişimlerde bulunmalıdır. Küçük aile tipi işletmelerde kırsalda artan yem fiyatlar ile durum vahimdir. Yem için iktidar acil önlemleri devreye sokmazsa gidiş iyi gidiş değildir. Soruna çözüm üretilmelidir” ifadelerini kullandı.

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