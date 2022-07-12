Haziranda trafik kazalarında 192 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de haziran ayında 39 bin 747 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 192 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 276 kişi de yaralandı. Yılın ilk 6 ayında kazalarda ölenlerin sayısı 920'ye çıktı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, haziran ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye genelinde 164’ü ölümlü, 16 bin 978i yaralanmalı, 25 bin 276sı hasarlı olmak üzere toplam 39 bin 747 trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda 25 bin 276 kişi yaralandı, 192 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 6 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 920’ye yükseldi.

EN ÇOK KAZA YİNE İSTANBUL’DA

Haziran ayında en çok kaza yaşanan iller sıralamasında İstanbul, yine ilk sırada yer aldı.

İstanbul’da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 5 bin 183 kaza meydana geldi, bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise Bayburt, Ardahan ve Tunceli oldu. Haziran ayında 19 bin 922 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı.

Denetimlerde 1 milyon 623 bin 370 trafik cezası uygulanırken, 105 bin 961 araç ise trafikten menedildi.

EN ÇOK YAPILAN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

*Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek. (DHA)

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