HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kaldırıldı.

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Meclise gönderilen 2 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda görüşüldü.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Semra Güzel adına Genel Kurul’da yaklaşık 3 saatlik savunma verdi. Savunmanın ardından yapılan oylama ile Semra Güzel’in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı.

Karar ile Güzel’in iki ayrı dosyadan yargılanmasının önü açıldı.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Adıyaman kırsalında 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

FOTOĞRAFLAR HDP'NİN KAPATMA DAVASINA EK DELİL OLDU

PKK'lı terörist ile fotoğrafı çıkan HDP’li Semra Güzel'e ait fotoğraf, bilgi ve belgeler Anayasa Mahkemesi'nde görülen HDP'nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi.

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