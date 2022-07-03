HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5’inci Olağan Kongresi Ankara’da gerçekleşti. Kongre esnasında terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruptaki 4 kişi ise gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sloganlar nedeniyle Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen HDP 5'inci Olağan Kongresi'nde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunmadı.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan kürsüde konuşma yaptığı esnada ise sık sık terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı duyuldu.

Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “3 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi 5. Olağan Kongresi’nde atılan sloganlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Şuana kadar 4 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve Başsavcılığımıza sevklerinin sağlanması işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.(İHA)

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