HDP ve 6 partiden operasyon açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kobani' soruşturması kapsamında, aralarında HDP'li üye ve yöneticilerin de bulunduğu 91 kişi hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin, 'demokrasi güçleri' adı altında bir arya gelen 7 parti, ortak açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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HDP; EMEP, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri, SMF, TİP ve Toplumsal Özgürlük Partisi tarafından yapılan ortak açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilenler arasında HDP’nin önceki dönemlerde görev yapmış belediye eş başkanlarının da bulunduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“AKP-MHP İKTİDARI DEMOKRATİK ZEMİNİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞMAKTADIR”

* AKP-MHP iktidarının elinde bir şiddet aygıtına dönüştürülen yargı eliyle HDP'ye ve muhalif kesimlere yönelik yürütülen bu saldırılar ne ilk ne de sondur. İktidar kaybettikçe toplumsal muhalefete ve demokratik siyaset alanına saldırmaktadır. AKP-MHP iktidarı başta Kürt halkı olmak üzere bütün toplumsal muhalefet güçlerinin siyaset yapabileceği demokratik mücadele zemini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

* Demokratik siyasetten korkanların başvurduğu siyasi kumpas operasyonları nafile olduğu gibi tehlikelidir ve karanlıktır. Özgürlükten, eşitlik ve barış mücadelesinde ısrar edenler olarak her türlü kumpas davasının karşısında durmaya devam edeceğiz.

* Siyasi operasyonlar ve hukuk dışı uygulamalarla, demokratik mücadele alanının yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde, demokrasi güçleri olarak bu saldırıları boşa çıkarmak için daha fazla kenetlenip mücadeleyi büyüteceğiz.

* HDP'ye yönelik bu saldırılar Türkiye'deki bütün muhalefete, demokrasi güçlerine, ortak yaşam ve mücadele umuduna ve halkların kardeşliğine yönelik saldırılardır. Bu çerçevede, halklarımız ve demokratik kamuoyunu HDP ile dayanışmaya çağırıyoruz.

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