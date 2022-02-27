Helalleşme Buluşması’na katılan Kılıçdaroğlu: Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım

İstanbul'da düzenlenen Helalleşme Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Açık yaralar hepimizi fakir kılıyor. Bu ülkede yaşananlarla yüzleşmek; barışabilmek, yolumuza devam edebilmek demektir. Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım" dedi.

Sözcü İstanbul

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen Helalleşme Buluşması’na katıldı.

“Birkaç ay önce ‘helalleşme’ dedim. Helalleşme derken hem şahsi hem ana muhalefet lideri olarak kurumsal, hem de geleceğin iktidarı olarak yöneteceğimiz devlet adına konuştum. Artık umuyorum ki kastedilenin ne olduğunu herkes anladı. Amacımız bu milleti barıştırmaktır” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

ÇOCUKLAR GELECEKLERİNİ DIŞARDA ARIYOR

– Bu milleti ayrıştıranlar, kavga ettirenler kendilerine saraylar yaptılar. Kavgada taraf olanlara ise sefalet ve perişanlık kaldı. Ve sonuçta ülke maalesef geçmişe takılıp kaldı, hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz. Ülkemiz zenginleşemiyor. Ülkemizin çocukları ailelerini terk edip, geleceğini dışarıda arıyor. Son 10 yılda ülkeyi 700 bine yakın insan terk etti. En parlak beyinlerimiz, geleceğimiz, evlatlarımız niçin geleceklerini dışarıda arasınlar?

BARIŞMIŞ BİR MİLLET EN BÜYÜK BAŞARIM

– Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim, “Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşımdan sonra neyleyim ben sarayları, uçakları… Mütevazı hayatım bana hayli hayli yetiyor. Aslında Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet, benim en büyük başarım olacak inşallah…

DAHA ÇOK KİŞİYİ ZİYARET EDECEĞİM

– Helalleşme gereği, medyaya haber vermeden çok sayıda ziyaret yaptık. Bu konuda kimseye bir şey söylemedik ama bu süreçte kalbi kırılmış insanlarla buluştum. Neleri düzelteceğimizi anlattım. Liste o kadar uzun ki… Ayrıca bilmenizi isterim. Daha çok kişiyi ziyaret edeceğim.

ONLARIN KARŞISINA BİR 28 ŞUBAT MAĞDURU OLARAK OTURDUM

– Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurları var bu salonda. Onların karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Ben de fişlendim ve mahkemede hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurları ile de barışacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz.

AHMET KAYA’YLA HELALLEŞECEĞİZ

– İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkûmlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz.

AÇIK YARALAR HEPMİZİ FAKİR KILIYOR

– “Bir solcu-bir ülkücü” diyerek katlettikleri gençlerimizin aileleri ile de helalleşeceğiz. Yaralarımızı sarmamız gerekiyor, çünkü yaralar hâlâ açık. Açık yaralar hepimizi fakir kılıyor. Bu ülkede yaşananlarla yüzleşmek; barışabilmek, yolumuza devam edebilmek demektir. Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım.

– İnşallah bu ahdim, benim mirasım olacak. Sonra keyifle ülkemin barışına, gelişimine bakacağım. Uzatılan bu eli geri çevirmediğiniz ve kalbinizi açtığınız için hepinize, milletimizin huzurunda teşekkür ediyorum.

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