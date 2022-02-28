Hendek davasında sanıklara ceza yağdı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası davasının 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, sanıklara ceza yağdı.

Halil ATAŞ

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Sakarya Hendek’te Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 7 işçinin hayatını kaybettiği 128 işçinin yaralandığı davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklara ceza yağdı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 8 saat süren yargılamada, Mahkeme Heyeti, Sanıklar Aslı Bozkurt, Ahmet Çağırıcı, Erşan Öztürk’ün taksir ile insan öldürme suçundan dolayı 6 yıl 8 ay, Sanık Hasan Ali Velioğlu’nun taksirle insan öldürme suçundan 12 yıl 6 ay, sanıklar Ali Rıza Coşkun ve Yaşar Coşkun’un taksirle insan öldürme suçundan 16 yıl 3 ay cezalandırılmasına karar verildi.

22 yıl hapis cezasıyla yargılanan fabrika sahibi Yaşar Coşkun’un cezası iyi halden 16 yıl 3 aya düşürüldü.

“BU DAVA GEZİ DAVASI DEĞİL, AKP’NİN BU DAVAYLA ALAKASI YOK”

Sanıkların ek savunmalarının alındığı karar duruşmasında, Tutuklu sanık Yaşar Coşkun savunmasına besmele çekerek başladı. Coşkun, savunmasında şunları söyledi;

*Biz vicdansız değiliz. Bu davanın siyasi bir dava olmadığını söylüyoruz en başından beri. Bu dava gezi davası değil, AKP’nin bu davayla alakası yok.

*Bilirkişi heyetinde bilen bir kişi vardı onu da bizle sohbet ettiği için heyetten çıkardılar. Benim umudum yok sizden sayın Başkan. Benim inandığım bir şey var, imanlı insanlar hiçbir zaman umudunu kaybetmezler.

‘İŞ CİNAYETİ DEĞİL İŞ KAZASIDIR’ SAVUNMASI

*Biz kimseyi öldürmedik, terörist değiliz. 200 kişiye istihdam sağlayan bir yeriz. Bunun ‘iş cinayeti’ olduğu söylenmiş, kanunda ‘iş cinayeti’ kavramı yok. Bu, bir iş kazasıdır.

*Neden tutuksuz yargılanmıyorum anlamış değilim. PKK, DHKP-C üyesi değilim. İstihdama katkı sağlayan, ülkesini seven bir kişiyim.

*Burada terörist, katil muamelesi görmekten bıktım. Bu dünyanın öbür tarafı da var, bana zulmedenleri Allah’a havale ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum.

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