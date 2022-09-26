Hendeklerden son anda kaçmıştı, Dicle’de öldürüldü

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi ile Elazığ’ın Alacakaya ve Arıcak ilçeleri üçgeninde yer alan Görese Dağı'nda ölü ele geçirilen kadın teröristlerden üçüncüsünün de kimliği tespit edildi. Teröristin, çukur ve hendek olaylarında Diyarbakır kent merkezinde polis ve askerlerle çatışmalara katılan ve son anda dağa kaçmayı başaran Aliye Kiye olduğu tespit edildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kırkpınar köyü Kayaş mezrası yakınlarında 20 Eylül günü Jandarmanın düzenlediği operasyonda üç kadın terörist ölü ele geçirmişti.

Teröristlerden birinin 1 milyon lira para ödüllü Turuncu listede aranan Hacer Sucin, diğerinin de 500 bin liralık Gri kategoride yer alan Hatice Ay olduğu Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı otopsi ile tespit edilmişti.

Üçüncü teröristin de kimliği tespit edildi. Teröristin 7 yıldan beri Diyarbakır'ın Lice, Hani, Dicle üçgeninde yer alan Görese, Akdağlar bölgesinde faaliyet yürütün ve 1 milyonluk turuncu kategoride aranan ‘Diren Van’ kod adlı Aliye Kiye olduğu belirlendi.

HENDEKLERDEN KIL PAYI KAÇMIŞTI

Görese Dağı sözde Brusk alanı takım sorumlusu olan ve 11 yıldan beri dağ kadrosunda yer alan Aliye Kiye, terör örgütü PKK'nın sözde Özerklik ilanıyla şehir merkezlerindeki çukur ve hendek çatışmalarında sorumlu düzeyde yer almıştı.

Kiye, 2016 yılının Mart ayında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çukur ve hendekler kazan teröristlerin başında yer alıp alan tutma adı altında polis ve askerlerle çok sayıda çatışmalara katılmıştı.

Kontrolün sağlanmasından sonra saklandığı Kaynartepe Mahallesi’nden sivil kıyafetlerle güvenlik güçlerinin elinden son anda kıl payı kaçmayı başarmış ve tekrar dağ kadrosuna kaçmıştı. Cenazesi ailesine teslim edilen Kiye, terör örgütünün sözde Amed Eyaleti Karargah sorumlusuydu.

HAKKINDA DAİMİ ARAMA KARARI VARDI

Kadın terörist hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosunca “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, patlayıcı madde imal etmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle daimi arama kararı bulunuyordu.

TERÖRİSTİN BİZZAT KATILDIĞI KANLI SALDIRILAR

Terörist Aliye Kiye'nin de bizzat katıldığı Lice, Dicle ve Elazığ kırsalında gerçekleştirilen bombalı ve silahlı saldırılar şöyle:

* 23 Mayıs 2015: Elazığ'ın Arıcak İlçesi Yoğunbilek Köyü kırsalında bir korucunun kaçırılıp mağarada sorgulanması

* 9 Temmuz 2015: Dicle İlçe merkezinde Emniyet Müdürlüğü binasına roketli saldırı

* 16 Ağustos 2015: Dicle İlçesinde Kaymakamlık konutu, Adliye binası, polis lojmanlarına roketli ve silahlı saldırı

* 28 Ağustos 2015: Elazığ Arıcak İlçesi Saman Köyü Banik bağları bölgesine uzaktan kumandalı bomba yerleştirilmesi

* 12 Nisan 2016: Diyarbakır Hani ilçesinde jandarma komutanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırıda 3 askerin şehit edilmesi, 46 askerin yaralanması

* 1 Mayıs 2016: Diyarbakır Dicle İlçesinde Jandarma Tabur Komutanlığına bomba yüklü araçla saldırıda 1 askerin şehit edilmesi, 26 kişinin yaralanması

* 1 Ağustos 2017: Lice'de Binbaşı Ümit Çelik ile Uzman Onbaşı Erkan Sakal'ın şehit edilmesi

* 5 Temmuz 2018: Lice'nin Akçabudak Köyünde Arıcılık yapan Remzi Güler ile engelli oğlu Mahmut Güler'in mağarada işkenceli sorgudan geçirilerek kurşuna dizilip öldürülmesi

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