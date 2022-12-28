Her seçim öncesinde petrol ve gaz fışkırıyor

Demokrat Parti iktidarından bu yana 65 yıldır hükümetler her seçim öncesinde ‘petrol doğalgaz’ müjdesine sarılıyor. Aynı yerde, aynı petrol bulunuyor ama arkası gelmiyor.

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Türkiye'de iktidarlar sık sık “büyük petrol/doğalgaz rezerv bulundu” müjdesi ile kamuoyunun karşısına çıkıyor. Demokrat Parti iktidarının 1957 seçimleri öncesinde başlattığı bu ‘müjdeye sarılma' politikasına, AKP iktidarı da sıkı sıkıya bağlı kaldı. Yıllardır özellikle seçim öncesinde aynı yerlerde, “Türkiye'nin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklükte” aynı petrol/doğalgaz bulundu. 1957 seçimleri öncesinde DP'nin duyurduğu “Trakya'da zengin petrol bulundu” müjdesi, 2012, 2015 ve 2016'da iktidar yanlısı medya tarafından “Trakya'da yeni doğalgaz rezervi bulundu” manşetleriyle duyuruldu.

ÇOCUK KANDIRIR GİBİ

2004'ten beri yaklaşık 30 kez Anadolu'nun değişik yerlerinde ya da denizlerde ‘petrol' ya da ‘doğalgaz' bulunduğuna dair açıklamalar yapıldı ama bunların arkası gelmedi. Sadece Akçakoca açıklarında doğalgaz bulunduğu iddiası bile birkaç yılda bir gündeme getiriliyor. Çocuk kandırır gibi halka aynı müjdeleri verip oy avcılığı yapıldı. Gelenek 2023 seçimleri öncesinde de değişmedi… Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son kabine toplantısının ardından önceki gün yaptığı açıklamada yine ‘doğalgaz müjdesi'ne sarıldı.

1 TRİLYON DOLARLIK

Erdoğan şunları söyledi: “Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yaptık. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır” dedi. İşte son 18 yılda, seçim avantajı için ya da ekonomik sıkıntıyı perdelemek üzere duyurulan ancak sonradan unutulan bazı ‘müjde'ler…

Müjdelerden müjde beğen

■ 9 Eylül 2004: Akçakoca açıklarında doğalgaz bulundu.

■ 26 Kasım 2006: Akçakoca'da doğalgazdan sonra petrol müjdesi.

■ 15 Mayıs 2009: Sakarya Kaynarca'da doğalgaz bulundu.

■ 7 Şubat 2014: Diyarbakır'da Türkiye'nin 40 yıl ihtiyacını karşılayacak kaya gazı bulundu.

■ 9 Ocak 2015: Trakya'da yeni doğalgaz rezervi bulunduğu açıklandı.

■ 14 Ekim 2015: Karadeniz'de 30 milyar metreküp gaz rezervi keşfedildi.

■ 24 Şubat 2016: Sakarya'da doğalgaz bulundu.

■ 20 Nisan 2016: Adana'da doğalgaz bulundu.

■ 16 Mayıs 2018: Batman'dan sonra Mardin ve Şırnak'ta petrol yatakları bulundu.

■ 29 Haziran 2020: Akçakoca'da doğalgaz keşfi oldu.

■ 21 Ağustos 2020: Erdoğan, “Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirildi. Fatih sondaj gemisi 320 milyar metreküp doğal gaz buldu” dedi.

■ 4 Haziran 2021: Cumhurbaşkanı Erdo­ğan, Filyos Limanı açılışında Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal­gaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi.

Enerji Bakanı Dönmez tarih verdi: Mart'ta ilk gaz verilecek

Yeni doğalgaz keşfine dair açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı 2023'e işaret etti. Dönmez, “Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildi. Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık. Daha önce de dediğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız” açıklamasında bulundu.