Her yerde aranan minik Rafet’ten acı haber

Denizli’nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan’ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen’den de acı haber geldi. Minik Rafet, 53 saat sonra sulama kanalında ölü olarak bulundu.

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Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi’nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan’dan (11) önceki gün saat 15.00’ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlatmıştı. Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, “Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım” beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırmıştı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geçen 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi'ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı. 9 yaşındaki Rafet Ergen'den de acı haber geldi. Minik Rafet, 53 saat sonra sulama kanalında ölü olarak bulundu. (İHA)

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