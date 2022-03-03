HES kodu kalktı mı? Uçak, otobüs ve AVM’lerde HES kodu kontrol edilecek mi?

Corona virüsü testi pozitif çıkan kimselerin saptanmasını sağlayan HES kodu seyahatlerde, AVM ve kamu binalarına girişlerinde kontrol ediliyordu ancak HES kodu zorunluluğu kalktı. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

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Corona virüs salgını ile hayatımınaza giren HES kodu günlük yaşamda da sıkça kullanılıyordu. Özellikle son dönemde toplu taşıma ve kamu binalarına girişte de istenmeye başlanan HES kodu için zorunluluk kaldırıldı. Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca HES kodu hakkında konuştu.

HES KODU KALKTI MI?

Türkiye'deki corona vakalarında Omicron etkisi sürerken Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamaları yeniden değerlendirdi. Salgın döneminin yeni yol haritasının belirlendiği toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

YENİ KARARLAR AÇIKLANDI

*Birazdan açıklayacağımız kararlar tam mutabakatla alınan kararlar değil. Bazı bilim adamları farklı görüşlere sahip. Biz Sağlık Bakanlığı olarak şu kararları aldık;

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.