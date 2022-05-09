Heyelanlı bölgeye yapılmak istenilen HES durduruldu

Trabzon’un Araklı ilçesinde bölge halkının karşı çıkmasına rağmen Karadere üzerine yapımına başlanan Ayvadere HES projesi durduruldu. Değirmencik Platformu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Durmuş, şirketin başka planlar içinde olduğunu söyleyerek mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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Trabzon Valiliğince verilen “ÇED gerekli değildir” kararının ardından Aralıklı ilçesinde Değirmencik ve Merkezköy sınırları içerinde ormanlık ve vatandaşların fındık bahçelerinden oluşan yaklaşık 32 bin 200 metrekare alan kamulaştırıldı.

Araklı Elektrik Üretim ve İnşaat A.Ş. 2021 yılında Karadere Çayı üzerinde Ayvadere Regülatör ve HES Projesine başladı. Bölge halkı da HES’e karşı mücadeleye girerek, eylemler yapmaya başladı. Yapımı devam eden HES’in iptali için başta mahalle muhtarları olmak üzere bölge halkı dava açtı. Davalar sürerken şirkette çalışmalarına devam etti.



MAHKEME HES’İ DURDURDU

Değirmencik Platformu Başkanı öğretim görevlisi Yusuf Durmuş, felaket projesi olarak nitelendirilen Ayvadere HES projesinin tamamen durdurulduğunu ifade ederek,

“Ayvadere HES tamamen durmuş durumdadır. Ancak aldığım bilgiye göre, yeniden başlamak için yeni yöntemler denenmektedir. Yeniden inceleme ve araştırma yapılıp, çevre etki değerlendirme raporu alınmadan, bu projenin yapımına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Mevcut koşullarda hiçbir kamu kuruluşu buna ÇED olumlu raporu veremez. Durmuş olan bu projenin bir an önce tamamen iptal edildiğinin açıklamasını beklemekteyiz. Bu felaket projesi tamamen iptal edilene kadar hazır kıta olarak beklemekteyiz” dedi.

KÖYLÜLERE ‘VANDAL’ DİYEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE İNCELEME

10 Nisan’da HES alanında eylem yaparak sesini duyurmaya çalışan köylülere bazı güvenlik güçlerinin “Vandal ve provokatör” dediğini ileri süren Yusuf Durmuş, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Trabzon Valiliği’ne şikayette bulunduğunu söyledi.

Yaptığı şikayetler üzerine Trabzon Valiliği’nin kendisine cevap verdiğini belirten Durmuş, “Oradaki askeri yetkililer bizi provoke etti ve orada bir arbede yaşandı. Biz askere karşı el dahi kaldırmayız öyle bir topluluğuz. Fakat orada talimat verildi ve askerler bizim bazı köylülerimize tekme attı. Ancak bu komutanın talimatı ile yapıldı.

Hiçbir şey yapmadık ama bize “vandal” ve “provokatör” dediler. Ben de şikayet ettim. Bununla ilgili sayın valinin tarafıma yazdığı bir yazı oldu. Yazıda bir heyet oluşturularak konunun araştırılacağı ve gereğinin yapılacağı bildirildi. Bu da memnuniyet verici, umarım bizi orada provoke edenler, ‘vandal’ diyenler için gerekli soruşturma yapılır” diye konuştu.

Diğer taraftan, HES şirketinin kendisini susturmak için 250 bin liralık tazminat davası açtığını vurgulayan Durmuş, bu davayı da kazandığını ve geri adım atmayacağını dile getirdi.

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