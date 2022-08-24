Hiç kimse güvende değil

CHP’nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, iktidar değişikliğinin ardından Millet İttifakı olarak adalet sisteminde yapacakları değişiklikleri ve 6’lı Masa’nın üzerinde uzlaşıp atacağı ilk adımları SÖZCÜ’ye anlattı.

Başak KAYA

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CHP'nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, iktidar değişikliğinin ardından Millet İttifakı olarak adalet sisteminde yapılacak değişiklikleri ve 6'lı Masa'nın üzerinde uzlaşıp atacağı ilk adımları SÖZCÜ'ye anlattı. Erkek şu mesajları verdi:

ESKİYE DÖNÜŞ DEĞİL: Hazırladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem, çok sağlıklı, güvenli bir temel ve eskiye dönmekten bahsetmiyoruz. Çünkü 12 Eylül darbe hukuku zayıflatılmış, sağlıksız bir parlamenter sistem yarattı. Biz yeni bir hükümet sistemi öneriyoruz. Mevcut sistemde tek kişi var ve 85 milyon freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleniyor. Altılı Masa'nın güçlendirilmiş parlamenter sistemde tam olarak uzlaşması Türkiye'nin yarını için çok değerli.

HUKUK TAKİP EDER

HUKUK YOK: Şu anda Türkiye'de hiç kimse güvende değil. Çünkü hukuk güvenliği yok. Üniversiteler, iş dünyası, sendikalar herkes konuşmalı. Ama öyle bir korku imparatorluğu yarattılar ki bunu ortadan kaldıracağız. Bugün birçok suçsuz insan, gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler, öğrenciler cezaevinde. Kılıçdaroğlu'nun davalarındaki yargıçlar değiştiriliyor. Man adası davasında Erdoğan'ın yakınlarının hesaplarından para transferi Yargıtay kararı ile belirlendi. MASAK raporları var ama davaları kazanabilmek için hakim değiştiriyorlar. Kazanamayacaklar, hukuk her şeyi takip eder.

İMAMOĞLU DAVASI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 21 Eylül'de duruşması var. YSK üyelerine hakaret ettiği iddia ediliyor. Yok öyle bir şey. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir tartışma aslında. Bu davanın hakimini de değiştirdiler. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açmaya doyamıyorlar. Hepimiz hakkında fezlekeler, soruşturmalar var ama bunların hiç biri bize bir milim dahi geri adım attıramaz.

COĞRAFİ GÜVENCE

YARGI REFORMU: Yapmamız gereken kuvvetler ayrılığını temel alan bir sistem inşa etmek. HSK'nın yapısını da değiştireceğiz. Adalet Bakanı kurulda olmayacak. Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı adli kolluk teşkilatını kuracağız. Hakimlerin coğrafi güvencesini sağlayacağız. İddia makamı ile savunma makamı eşit olacak. Anayasa Mahkemesi'ni saygın ve güçlü hale getireceğiz, üye seçimi değişecek.

SÖZCÜ davası gibi kumpas davaları yeniden görülecek

Türkiye'de yargıyı silah olarak kullanan bir sistem bulunduğunu kaydeden Muharrem Erkek, AKP iktidarı döneminin tüm dosyalarının yeniden inceleneceğini kaydetti. “Helalleşme ayrı hesaplaşma ayrı…” diyen Erkek, şunları söyledi: “128 milyar dolar nerede herkes öğrenecek, Türk Telekom dosyası incelenecek, Kur Korumalı Mevduatlar incelenecek, Londra tahkim davaları incelenecek. Kim olursa olsun adil muamele edilecek. SÖZCÜ davası gibi tümü kurguya dayalı kumpas davalarının dosyaları hepsi yargılanmanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülecek. Basın özgür değilse toplumda özgür değildir. Bu davalar yıllarca da sürmeyecek, hukuki alt yapımız hazır.”

Türkiye'nin bu kadar kötü bir yönetimi hak etmediğini vurgulayan Erkek, “Önümüzdeki ilk seçim referandum niteliğinde olacak. Seçmen sandığa giderken vicdanında muhakeme yaparak bu sistem devam etsin mi etmesin mi karar verecek. Otoriter bir sistemden yana olanlar değil demokrasiden yana olanlar kazanacak. Bu nedenle tarihi bir seçim olacak” ifadesini kullandı..

HAZIRLIKLAR TAMAM

İLK KARARNAME

Bir hafta içinde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının imzalayacağı ilk kararname Stratejik Planlama Teşkilatı kararnamesi olacak. Orada Türkiye'nin liyakatli kadroları yer alacak. Tarımda, sanayide, eğitimde planlama yapılacak.

İLK YASA

İlk çıkaracağımız yasa Siyasi Ahlak Yasası olacak. O da hazır. Siyasette yozlaşma, çürüme çok büyük. Siyaset zenginleşme yeri değil. Milletvekili iş takibi, ihale takibi yapmayacak. Siyasetin etik kodlarını belirleyeceğiz. Her şey şeffaf olacak ve herkes hesap verecek.

İLK GENELGE

İlk çıkarılacak genelge, israf ile ilgili olacak. Kamuda israf, araç, uçak saltanatı bitecek. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sağlanacak. Güçlü kurumlar güçlü kurallar ve güçlü kadrolar olacak.

AKP'liler de dahil herkes mutlu olacak

Muharrem Erkek, Anayasa değişiklik tekliflerinin de tamamlandığını vurguladı. “Orada çok yeni şeyler var. Yapıcı ve kurucu güvensizlik oyu gibi. Kurulları, kurumları ve kadroları güçlendiriyoruz. İçtüzük değişikliği, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, Siyasi Ahlak Kanunu hepsi hazır. Bütün bunları yaptığımız zaman AKP'liler de 85 milyon da mutlu olacak” ifadesini kullandı.