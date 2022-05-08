Hint düğünleri başladı, milyarderler Bodrum’a akın etti

Muğla’nın Bodrum ilçesine iki yıl ara verilen Hint düğünleri yeniden başladı. Hindistan'dan gelen 300 zengin Hintli iş insanı milyarder Aggarwal ailesinin düğününe katıldı. 4 gün sürecek olan ve lüks otelde düzenlenen kına gününde Hintli milyarderler bol bol dans etti, eğlendi. Damada ve geline yakılan kına töreni ise renkli görüntülere sahne oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde pandemi nedeni ile iki yıl ara verilen Hint düğünleri organizasyonları bugün yeniden başladı.

Dün sabah saatlerinde Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki ultra lüks bir otele Hindistan'ın Yeni Delhi, Chandigarh, Jaypur, Ahmedabad, Chennai, Bombay ve Kalküta kentlerinden gelen 300 Hintli milyarder bugün düzenlenen kına gününde renkli görüntülere sahne oldu.

Düğüne ayrıca İngiltere, Fransa, İtalya, Bahreyn, Dubai ve Doha'dan gelen konuklar da katıldı.

DAMADIN HER YERİNE KINA YAKTILAR

Hindistan'ın önde gelen iş insanlarından Aggarwal ailesinin Aastha Aggarwal ile yine milyarder Grover ailesinin oğlu Aryaman Grover'in 4 gün 4 gece sürecek düğün eğlenceleri bugün kına yakılması ile başladı.

Damat Aryaman Grover'in anne ve babası ile yakınlarını kına yaktığı törende damadın her yerine kınalar sürüldü, müzik eşliğinde dans edilirken, damadın başından yüzlerce çiçek yaprağı atıldı. Düğüne katılan Hintli milyarderler bol bol dans etti eğlendi.

“DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI İLE YENİ BİR DESTİNASYON YARATIYORUZ”

Organizasyonu üstlenen Tay İstanbul Şirketi'nin yöneticisi Duygu Kuşkulu SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada önümüzdeki üç hafta içerisinde yine yüzlerce Hintli zenginin katılacağı iki düğün organizasyonu daha gerçekleştireceklerini belirterek,

“Bu yıl Bodrum ve İstabul'da yine geniş Hint düğünleri organizasyonu yapmayı sürdüreceğiz. Pandemi sonrasında Hintli ailelerin ülkemizde düğünlerini planlamaya başlamış olmanın turizm ve etkinlik sektörüne büyük moral olacağını düşünüyoruz.

Benzer organizasyonlar durgunluk dönemi geçiren Türk turizmi için hem moral hem de yeni bir destinasyon merkezi olacak.

Bu yaz Bodrum'da gerçekleşecek Hint düğünleri ile lokal esnafın da yüzü gülecek, Bodrum uluslararası düğünler sektöründe daha da popüler olacak. Düğünler sadece bulundukları otele değil onlarca sektöre ekonomik olarak katkıda bulunuyor” diye konuştu.

Düğün için Bodrum'a Antalya ve İstanbul'dan gelen; özel tasarım ve dekor firmaları, çiçek firmaları Londra'dan gelen makyaj sanatçıları, eğlence firmaları, fotoğrafçılar ve yüzlerce araç ile hizmet verildi.

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