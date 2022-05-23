Hintli milyarderlerden düğün karnavalı: 5 uçakla gelip otel kapattılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Hintli milyarderler düğün karnavalı düzenledi. 5 uçak ile gelip otel kapatan zengin Hintliler, karnavalda şık giyimleriyle birbirleri ile yarıştı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba Mahallesi'ndeki ultra lüks bir otelde Hintli milyarderlerin düzenlediği düğün karnavalı birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu.

5 UÇAK İLE GELDİLER OTELİ KAPATTILAR

5 uçak ile Bodrum'a gelen ve 1200 yataklı oteli tamamen kapatan Hintli milyarderlerin karnavalı birbirinden ilginç görüntülere neden oldu.

Hint ve Rus dansçıları, birbirinden ilginç şovları ve dünyaca ünlü Hintli Dj Sumit Sethi'nin çaldığı müziklerle çılgınca dans edip eğlendi.

Milyarderlerin eğlencesini SÖZCÜ Gazetesi görüntüledi.

ŞIKLIKTA BİRBİRLERİ İLE YARIŞTILAR

Londra'dan gelen özel konuklarında katıldığı karnavalda Hindistan ve Anadolu mutfağının lezzetleri konuklara ikram edildi.

Hintli milyarderlerin 34 derece sıcaklıkta birbirleri ile şıklık yarışına girdikleri dikkat çekti.

BODRUM, HİNTLİ MİLYARDERLERİN İLGİSİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI

Organizasyonu üstlenen Duygu Kuşkulu yaptığı açıklamada “Hintli zenginlerin Türkiye'ye olan ilgisi her geçen gün artıyor. Düzenlediğimiz Hint düğünlerinin yanı sıra karnaval organizasyonları da yapmaya başladık. Eylül ekim aylarında 4 karnaval daha organize edeceğiz. Bu tür organizasyonlar sadece bulundukları otele değil, ilçeye ve ülke ekonomisine ciddi katkı ve olumlu tanıtımda bulunuyor. Bu nedenle Bodrum Hintli şirketlerin ilgi odağı olmayı başardı” diye konuştu.

Hintli milyarderler karnaval eğlencelerinin ardından yüzen katamaran disko ile eğlencelerine denizde devam ettiler.

İlginizi Çekebilir Ne Musk Ne Bezos… Dünya Hintli milyarderin yükselişini konuşuyor

İlginizi Çekebilir İki gün iki gece sürdü! Muğla'da Hint düğünü