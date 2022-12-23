Hitler’in Atatürk montajlı fotoğrafını Bahçeli’ye hediye etmiş

MHP Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz gün MHP İl başkanlığı görevine atanan Cüneyt Tosuner, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ziyaretinde hediye ettiği Atatürk’ün kurt ile birlikte çekilmiş fotoğrafın aslının Nazi Almanyası‘nın lideri Adolf Hitler’e ait olduğu ortaya çıktı.

İlker KILIÇASLAN

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MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in geçtiğimiz ay kalp krizi sonucu yaşamını yitirmisinin üzerine bu göreve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı ile yeni il başkanı olarak Cüneyt Tosuner atandı.

ATANDIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

MHP İl Başkanlığına yeni atanan Cüneyt Tosuner, kendi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bildirimiyle MHP Manisa İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.

MHP'li Tosuner sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada atamasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin takdir ve tensipleriyle, Genel Başkan Yardımcımız E. Semih Yalçın’ın bildirimiyle Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım.”

BAHÇELİ’YE HEDİYE ETİTİĞİ ATATÜRK FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

MHP İl Başkanlığı görevine atanan Cüneyt Tosuner, atamasıyla ilgili yaptığı sosyal medya duyurusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaretten bir fotoğrafa da yer verdi.

Ziyaretle ilgili fotoğrafta MHP'li Tosuner'in Devlet Bahçeli'ye hediye ettiği, üzerinde kurtla birlikte Atatürk'ün bulunduğu çerçeveli fotoğraf dikkati çekti.

FOTOĞRAFIN ADOLF HİTLER'E AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

MHP'li Tosuner'in paylaştığı hediye ettiği fotoğraf dikkatli incelendiğinde montajlı olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen ve sosyal medyada tartışmalara neden olan fotoğrafın aslının Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e ait olduğu ve Atatürk'ün fotoğrafa daha sonradan montaj yapılarak yerleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

HAYTAP FOTOĞRAFLI İLİGİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda da gündem olan fotoğrafla ilgili olarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), 17 Eylül 2018 tarihinde kurumun sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafın montaj olduğunu ifade etmiş ve Atatürk'ün böyle bir fotoğrafının bulunmadığını açıklamıştı.

Montaj yapılmış fotoğrafın aslının faşist diktatör Adolf Hitler'e ait olduğunu ve 1942 yılında çekildiği belirtilen fotoğrafla ilgili olarak HAYTAP'in 2018 yılındaki paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk’ün hiçbir şekilde bir kurt köpeği ile çekilmemiş fotomontaj görüntüsü yayılmakta. Söz konusu fotoğraf Hitler’in kartal yuvasından çekilmiş. Orjinalini burada paylaşıyoruz. Atatürk’ün başka bir fotoğrafına, Hitler’in Kehlsteinhaus/Berghof resimlerine yapılan işgüzarca montaj yapıldığı açıkça belli. Fotoğraf Berghof'ta Mayıs 1942'de çekilmiş Hitler'in Blondie adlı köpeği ile benzer çok sayıda da başka fotoğrafları da var. Kaldı ki fotoğrafın arka planında yanıp bitmiş Anadolu topraklarında öyle bir orman ve içinde şatosu – surlarının olmadığı dikkatle bakınca anlaşılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün sırf güçlü gözüksün diye ya da ideolojik olarak bir takım insanlara uygun olsun diye bu şekilde gerçek dışı fotomontajlara ihtiyacı yok. Kaldı ki Atatürk kurt gibi cins değil, o dönemki sokak hayvanlarını sahiplendiği de aşağıdaki albüm incelendiğinde görülecek. Fotoğrafta Adolf Hitler’i silip Atatürk’ü koymuşlar.”